"محتوى هابط".. إجراءات قانونية تلاحق "زينب بنت الديوانية"

– محليات



اتخذت في ، اليوم الأربعاء، إجراءات قانونية بحق الشخصية المعروفة على باسم " بنت الديوانية".





وقال مصدر أمني مطلع في حديث لـ ، إن " في اتخذت الإجراءات القانونية بحق المدعوة (زينب بنت الديوانية)".

وقال مصدر أمني مطلع في حديث لـ ، إن " في اتخذت الإجراءات القانونية بحق المدعوة (زينب بنت الديوانية)".