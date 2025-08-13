وزير التربية يوعز بإجراء التعاقدات مع خريجي المجموعة الطبية وكلية التمريض

وجاء في وثيقة وردت لـ ، "من أجل توفير فرص عمل الخريجي المجموعة الطبية وكلية التمريض ودعماً لهذه الشريحة المهمة وانسجاماً مع توجهات الدولة باستحداث الوحدات الصحية في المؤسسات التربوية الحكومية والأهلية، حصلت موافقة الوزير على رفد تلك الوحدات بالملاكات المذكورة آنفاً وإجراء التعاقدات الأصولية معهم في المدارس الأهلية على أن يكونوا من غير المعينين لإتاحة الفرصة لأبناء هذا البلد العزيز من ممارسة اختصاصاتهم".ادناه الوثيقة: