تحذيرات وثلاث توصيات لسالكي طرق جنوب بغداد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "الطريق الرابط بين والناصرية يشهد نشاطا ملحوظا للرياح السطحية (سرعة تتراوح بين 30–40 كم/ساعة) أدى إلى إثارة موجات غبارية".وأضافت ان "هناك تدني واضح في مدى الرؤية الأفقية قد يصل إلى (1000 متر) في بعض المقاطع"، موضحا ان "الغبار يتراوح بين متوسط إلى كثيف على فترات".واوصت الهيئة بـ"تقليل السرعة على الطرق الخارجية واستخدام أضواء المركبة الأمامية المنخفضة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات"، متوقعة ان "استمرار الحالة لساعات النهار، مع تحسن تدريجي مساءً بانخفاض سرعة الرياح".