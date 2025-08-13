خلال الزيارة الأربعينية.. العتبة العباسية تكشف ثلاث مَهمات رئيسية لمنظومة الكاميرات

وبحسب رئيس القسم فراس ، فإنه أشار في بيان إلى أن " العتبة تعد من الأدوات المهمة في إدارة زيارة الأربعين، لما لها من دور في أداء ثلاث مهمات رئيسية هي: الأمنية، والخدمية، والتنظيمية".وأضاف، أنَّ "الجوانب الأمنية تتضمن مراقبة المحاور والشوارع المحيطة بمرقد أبي الفضل (عليه السلام) لضمان توفير الأمن للزائرين في أثناء أداء الزيارة، أما الجوانب الخدمية فتتمثل بمراقبة تراكم النفايات وإبلاغ الجهات المعنية لرفعها، فضلاً عن متابعة حافظات المياه (الترامس) وإبلاغ الجهات المختصة لتعبئتها في حال خلوها".وبين حمزة، أنَّ "الجوانب التنظيمية تشمل متابعة أبواب العتبة لتحديد مواقع التزاحم وإبلاغ الجهات المعنية لفتح مسارات جديدة، بالإضافة إلى مراقبة حركة المواكب لتنظيمها".