القبض على "مشعوذة" في مداهمة أمنية مثيرة ماذا عثروا في منزلها؟

وجاء ذلك بعد ورود معلومات عن قيامها باستغلال ضحاياها عبر ادعاء قدرتها على حل المشكلات الأسرية وفك السحر مقابل أموال.وظهر في الفيديو الذي نُشر على حساب الوزارة بمنصة "إكس" المضبوطات التي عثر عليها في منزل المشتبه بها، والتي شملت أعشابا غريبة، أحجارا، ومواد أخرى تُستخدم في الشعوذة، إضافة إلى مستندات مرتبطة بعمليات النصب.وأوضحت الوزارة في بيانها أن " " تمكنت من ضبط المرأة بعد تحريات وتأكيد المعلومات، حيث كانت تستدرج ضحاياها عبر الترويج لقدرتها على "جلب الحظ وتحقيق الأمنيات". وبعد استصدار الإذن القانوني، داهمت القوات منزلها في منطقة المنقف، وتم إحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.وأثار الفيديو تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، حيث علّق نشطاء على خطورة هذه الممارسات التي تستغل ضعاف الناس وتنشر الخرافات.وتواصل السلطات حملاتها ضد ما تسميه "ظواهر دخيلة" على المجتمع، في إطار حماية المواطنين من الاحتيال.