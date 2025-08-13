المرور تضبط أكثر من 210 سيارات قادها سائقوها بسرعة جنونية خلال الزيارة الاربعينية

وقال الناطق باسم اللجنة في بيان ورد لـ ، ان " تمكنت خلال فترة الزيارة الأربعينية من ضبط أكثر من (210) سيارة كان سائقيها يقودون بسرعة جنونية تراوحت بين (200) و(250) كيلومترًا في الساعة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على سلامة أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق".وأضاف "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق الضوابط المرورية النافذة"، داعية "جميع السائقين الى الابتعاد نهائيًا عن السرعة الزائدة والالتزام التام بتعليمات المرور وإجراءات السلامة، حفاظًا على أمن وسلامة الجميع".