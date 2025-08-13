إنزال سادس كابل بحري قريباً.. الاتصالات: العراق سيكون ممراً لربط الاتصالات الدولية

الوزيرة أوضحت أن كان يمتلك منذ عام 2010 كابلين بحريين، مع شركتي "جي بي آي" و"فلاج"، لكنهما كانا غير مفعّلين. مضيفةً أنه تم تفعيلهما وتوقيع ثلاثة عقود جديدة مع شركات "إس تي سي" و"أوريدو" القطرية" وأخيراً "بريز" الإماراتية، ليبلغ إجمالي الكوابل البحرية خمسة.وإضافةً إلى الكابلات البحرية، لدى العراق شبكات برية قيد التنفيذ، وأخرى في مرحلة الإجراءات التعاقدية، تشمل موافقات مع شركات "أريدو" و"بريز" وتحالف يضم "أكسا" و"فلاج" و"هورايزون" لمد شبكات برية تربطها مع الدول المجاورة، بحسب التي نوّهت بأن الكابلات البحرية والشبكات البرية ستضيف سعات إنترنت ضخمة.الغرض من هذه المشاريع جعل العراق ممراً إقليمياً مهماً لربط بتركيا وصولاً إلى أوروبا عبر ممر بري قصير وآمن وأقل تكلفة وأسهل في الصيانة من الكوابل البحرية، بحسب تصريح سابق للمسؤولة العراقية.