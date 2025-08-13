لتنظيم سلف وهمية.. ضبط مسؤول في ديوان محافظة صلاح الدين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "ملاكات قامت بالانتقال إلى المُحافظة، تمكَّنت من ضبط معاون مدير والتدقيق، إثر قيامه بتنظيم كتاب تدقيق سلفةٍ وهميَّةٍ بمبلغ (1.449.957.000) دينارٍ تمَّ صرفها لمشروع تأهيل أحد شوارع ، إضافة إلى ضبط ثلاثة مُهندسين في دائرة المهندس المُقيم في المشروع الذي لم يتم الشروع بتنفيذه أصلاً "مشروع وهمي".وأشارت إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".