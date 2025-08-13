الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
06:00 PM
الى
07:30 PM
LIVE
مستشارية الأمن القومي: لا توجد اتفاقية أمنية مع إيران بل مذكرة تفاهم
المزيد
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537034-638907027679326277.jpg
توصيات للحد من الحوادث خلال الزيارة الاربعينية
محليات
2025-08-13 | 13:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
267 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
قدم ناشطون على التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقترحات للحد من الحوادث خلال الزيارة الاربعينية.
وقال عدد من الناشطين بيهم المتنبئ الجوي
صادق عطية
ان "المواسم الأخيرة شهدت، وفق ما نقلته وسائل الإعلام، تكرارا لحوادث مأساوية راح ضحيتها عدد من الأبرياء، وخصوصا من زوّار الإمام الحسين (عليه السلام)"، مبينا ان "هذا الأمر أصبح يتكرر سنويا وفي كل مناسبة، ما يستدعي من الجهات الحكومية والجهات المعنية اتخاذ تدابير وقائية مُسبقة للحد من هذه الحوادث وحماية ارواح المسافرين".
ومن أبرز الإجراءات المقترحة:
1. تخصيص طائرات إنقاذ وإسعاف جوي لتقليل الخسائر البشرية عبر سرعة الاستجابة ونقل المصابين إلى المستشفيات.
2. إجراء فحص شامل للعجلات وباصات
النقل الخاص
والتأكد من أهليتها الفنية لنقل الزائرين لمسافات طويلة، مع استبعاد المركبات القديمة أو المتهالكة. ووضع باج خاص تعريفي للمركبة يؤكد أهليتها.
3. التحقق من توفر وسائل السلامة داخل وسائل النقل، بما في ذلك أنظمة الإطفاء، وأدوات الإسعاف الأولي، والتزام السائقين بالمعايير المرورية.
4. نصب
كاميرات
ورادارات لمراقبة السرعة على الطرق المؤدية إلى أماكن الزيارة، لضبط المخالفات والحد من القيادة المتهورة.
5. فحص السائقين ميدانيا للتأكد من سلامتهم الجسدية والذهنية وخلوهم من أي مؤثرات قد تعيق قدرتهم على القيادة الآمنة.
وبينوا ان "اعتماد هذه الإجراءات من شأنه المساهمة في حفظ الأرواح، وضمان انسيابية حركة الزائرين، وتقليل احتمالية وقوع الحوادث المؤسفة".
تابع قناة السومرية على
منصةX
