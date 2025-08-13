توصيات للحد من الحوادث خلال الزيارة الاربعينية

وقال عدد من الناشطين بيهم المتنبئ الجوي ان "المواسم الأخيرة شهدت، وفق ما نقلته وسائل الإعلام، تكرارا لحوادث مأساوية راح ضحيتها عدد من الأبرياء، وخصوصا من زوّار الإمام الحسين (عليه السلام)"، مبينا ان "هذا الأمر أصبح يتكرر سنويا وفي كل مناسبة، ما يستدعي من الجهات الحكومية والجهات المعنية اتخاذ تدابير وقائية مُسبقة للحد من هذه الحوادث وحماية ارواح المسافرين".ومن أبرز الإجراءات المقترحة:1. تخصيص طائرات إنقاذ وإسعاف جوي لتقليل الخسائر البشرية عبر سرعة الاستجابة ونقل المصابين إلى المستشفيات.2. إجراء فحص شامل للعجلات وباصات والتأكد من أهليتها الفنية لنقل الزائرين لمسافات طويلة، مع استبعاد المركبات القديمة أو المتهالكة. ووضع باج خاص تعريفي للمركبة يؤكد أهليتها.3. التحقق من توفر وسائل السلامة داخل وسائل النقل، بما في ذلك أنظمة الإطفاء، وأدوات الإسعاف الأولي، والتزام السائقين بالمعايير المرورية.4. نصب ورادارات لمراقبة السرعة على الطرق المؤدية إلى أماكن الزيارة، لضبط المخالفات والحد من القيادة المتهورة.5. فحص السائقين ميدانيا للتأكد من سلامتهم الجسدية والذهنية وخلوهم من أي مؤثرات قد تعيق قدرتهم على القيادة الآمنة.وبينوا ان "اعتماد هذه الإجراءات من شأنه المساهمة في حفظ الأرواح، وضمان انسيابية حركة الزائرين، وتقليل احتمالية وقوع الحوادث المؤسفة".