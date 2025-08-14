Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
غزة.. أرقام مفزعة تخص أطفال القطاع
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بين كربلاء والانبار وإسرائيل.. لماذا لاتزال أسباب "ليلة انفصال الكهرباء" غامضة؟

محليات

2025-08-14 | 02:28
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بين كربلاء والانبار وإسرائيل.. لماذا لاتزال أسباب &quot;ليلة انفصال الكهرباء&quot; غامضة؟
1,507 شوهد

السومرية نيوز-محليات

مضت حوالي 72 ساعة منذ ان وقعت "صدمة الانفصال الكهربائي" في عموم العراق، والذي لا يزال أسبابه مجهولة حتى الان، نتيجة تعدد الأسباب المعلنة، ورغم مرور الـ72 ساعة لم تعلن نتائج التحقيق رغم ان وزير الكهرباء شكل لجنة تحقيق ووجه بان تعلن النتائج والتوصيات خلال 24 ساعة فقط.



حتى قبل ساعات، نشرت وكالة فرانس برس تقريرا عن حادثة انفصال الكهرباء في العراق، ورغم تواصلها مع المسؤولين، ذكرت بصراحة انه "لا يزال سبب انقطاع التيار الكهربائي هذا الأسبوع غير واضح، على الرغم من أن بعض المسؤولين رجّحوا أن يكون سببه زيادة الطلب في جنوب العراق ، نتيجةً لتوافد أكثر من 20 مليون حاجّ إلى هناك لإحياء ذكرى الأربعين".

هذا ما قالته وزارة الكهرباء بشكل صريح في بياناتها وعلى لسان المتحدث باسمها، حيث اكدت انفصال الخط في المسيب بين بابل وكربلاء نتيجة ارتفاع الاحمال الى 6 الاف ميغا واط هناك، بينما المخطط لها 3 الاف ميغا واط فقط.


لكن تصريحات ومعلومات أخرى صدرت عن مسؤولين اخرين في الكهرباء، تحدثوا عن ان سبب انفصال الكهرباء العام هو حدوث خلل فني في محطة الحامضية الكهربائية بالانبار.

لكن بعض الأوساط الشعبية والمنصات الإعلامية ذهبوا الى اعتقاد بأن "إسرائيل هي من قامت باطفاء الكهرباء في العراق لاستهداف الزيارة الاربعينية"، خصوصا وانها تزامنت مع انتشار "ترند" تم توثيقه بمقاطع فيديو لزائرين وقوات امنية اثناء الزيارة الاربعينية، يتعلق هذا الترند باستذكار الصواريخ الإيرانية وهي تسقط على الأراضي المحتلة، الامر الذي دفع المتحدث العربي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي للرد على الترند بنفس الطريقة، مستعرضا الشخصيات والقادة في محور المقاومة الذين تم اغتيالهم.

ومع تعدد الأسباب وعدم تحديد سبب واضح لاتزال الأنظار نحو نتائج التحقيق التي شكلها وزير الكهرباء، والتي من المفترض ان تعلن نتائجها خلال 24 ساعة، أي يوم امس الأربعاء كاقصى حد، لكن رغم مرور اكثر من 48 ساعة على اللجنة التحقيقية وحوالي 72 ساعة على الحادثة، لم تعلن نتائج التحقيق بعد.

>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
Play
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
Play
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-13
Play
العراق في دقيقة 13-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-13
Play
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-13
Live Talk
Play
Live Talk
الحفاظ على معالم وتراث بغداد - Live Talk - الحلقة ٩٤ | 2025
10:30 | 2025-08-13
Play
الحفاظ على معالم وتراث بغداد - Live Talk - الحلقة ٩٤ | 2025
10:30 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
Play
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
Play
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
Play
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
Play
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-11
Play
اعرف واطلب 11-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
Play
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
Play
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-13
Play
العراق في دقيقة 13-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-13
Play
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-13
Live Talk
Play
Live Talk
الحفاظ على معالم وتراث بغداد - Live Talk - الحلقة ٩٤ | 2025
10:30 | 2025-08-13
Play
الحفاظ على معالم وتراث بغداد - Live Talk - الحلقة ٩٤ | 2025
10:30 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
Play
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
Play
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
Play
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
Play
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-11
Play
اعرف واطلب 11-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-11

اخترنا لك
بالصور .. أبرز أحداث العراق في العام 2014 بعدسة السومرية نيوز
02:43 | 2014-12-22
عمليات بغداد تدعو أصحاب عجلات "النقل الخاص" للمساهمة بالتفويج العكسي
05:44 | 2025-08-14
الداخلية: العراق استقبل 4 مليون زائر أجنبي من 140 دولة
04:08 | 2025-08-14
خلافا للمعلن.. ايران تكشف سببا مغايرا لايقاف تصدير الكهرباء للعراق
02:58 | 2025-08-14
بالصور من كربلاء.. عدسة السومرية توثق الزيارة المليونية
15:30 | 2025-08-13
خبر سار يخص طلبة الدراسات العليا
13:31 | 2025-08-13

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.