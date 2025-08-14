بين كربلاء والانبار وإسرائيل.. لماذا لاتزال أسباب "ليلة انفصال الكهرباء" غامضة؟

حتى قبل ساعات، نشرت تقريرا عن حادثة انفصال الكهرباء في ، ورغم تواصلها مع المسؤولين، ذكرت بصراحة انه "لا يزال سبب انقطاع التيار الكهربائي هذا الأسبوع غير واضح، على الرغم من أن بعض المسؤولين رجّحوا أن يكون سببه زيادة الطلب في جنوب العراق ، نتيجةً لتوافد أكثر من 20 مليون حاجّ إلى هناك لإحياء ذكرى الأربعين".هذا ما قالته وزارة الكهرباء بشكل صريح في بياناتها وعلى لسان المتحدث باسمها، حيث اكدت انفصال الخط في بين وكربلاء نتيجة ارتفاع الاحمال الى 6 الاف ميغا واط هناك، بينما المخطط لها 3 الاف ميغا واط فقط.لكن تصريحات ومعلومات أخرى صدرت عن مسؤولين اخرين في الكهرباء، تحدثوا عن ان سبب انفصال الكهرباء العام هو حدوث خلل فني في محطة الحامضية الكهربائية بالانبار.لكن بعض الأوساط الشعبية والمنصات الإعلامية ذهبوا الى اعتقاد بأن " هي من قامت باطفاء الكهرباء في العراق لاستهداف الزيارة الاربعينية"، خصوصا وانها تزامنت مع انتشار "ترند" تم توثيقه بمقاطع فيديو لزائرين وقوات امنية اثناء الزيارة الاربعينية، يتعلق هذا الترند باستذكار الصواريخ الإيرانية وهي تسقط على الأراضي المحتلة، الامر الذي دفع المتحدث العربي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للرد على الترند بنفس الطريقة، مستعرضا الشخصيات والقادة في محور المقاومة الذين تم اغتيالهم.ومع تعدد الأسباب وعدم تحديد سبب واضح لاتزال الأنظار نحو نتائج التحقيق التي شكلها وزير الكهرباء، والتي من المفترض ان تعلن نتائجها خلال 24 ساعة، أي يوم امس الأربعاء كاقصى حد، لكن رغم مرور اكثر من 48 ساعة على اللجنة التحقيقية وحوالي 72 ساعة على الحادثة، لم تعلن نتائج التحقيق بعد.