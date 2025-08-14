بين كربلاء والانبار وإسرائيل.. لماذا لاتزال أسباب "ليلة انفصال الكهرباء" غامضة؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الهيبة الرد
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
غزة.. أرقام مفزعة تخص أطفال القطاع
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537058-638907497921802063.webp
بين كربلاء والانبار وإسرائيل.. لماذا لاتزال أسباب "ليلة انفصال الكهرباء" غامضة؟
محليات
2025-08-14 | 02:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,507 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
مضت حوالي 72 ساعة منذ ان وقعت "صدمة الانفصال الكهربائي" في عموم
العراق
، والذي لا يزال أسبابه مجهولة حتى الان، نتيجة تعدد الأسباب المعلنة، ورغم مرور الـ72 ساعة لم تعلن نتائج التحقيق رغم ان وزير الكهرباء شكل لجنة تحقيق ووجه بان تعلن النتائج والتوصيات خلال 24 ساعة فقط.
حتى قبل ساعات، نشرت
وكالة فرانس برس
تقريرا عن حادثة انفصال الكهرباء في
العراق
، ورغم تواصلها مع المسؤولين، ذكرت بصراحة انه "لا يزال سبب انقطاع التيار الكهربائي هذا الأسبوع غير واضح، على الرغم من أن بعض المسؤولين رجّحوا أن يكون سببه زيادة الطلب في جنوب العراق ، نتيجةً لتوافد أكثر من 20 مليون حاجّ إلى هناك لإحياء ذكرى الأربعين".
هذا ما قالته وزارة الكهرباء بشكل صريح في بياناتها وعلى لسان المتحدث باسمها، حيث اكدت انفصال الخط في
المسيب
بين
بابل
وكربلاء نتيجة ارتفاع الاحمال الى 6 الاف ميغا واط هناك، بينما المخطط لها 3 الاف ميغا واط فقط.
لكن تصريحات ومعلومات أخرى صدرت عن مسؤولين اخرين في الكهرباء، تحدثوا عن ان سبب انفصال الكهرباء العام هو حدوث خلل فني في محطة الحامضية الكهربائية بالانبار.
لكن بعض الأوساط الشعبية والمنصات الإعلامية ذهبوا الى اعتقاد بأن "
إسرائيل
هي من قامت باطفاء الكهرباء في العراق لاستهداف الزيارة الاربعينية"، خصوصا وانها تزامنت مع انتشار "ترند" تم توثيقه بمقاطع فيديو لزائرين وقوات امنية اثناء الزيارة الاربعينية، يتعلق هذا الترند باستذكار الصواريخ الإيرانية وهي تسقط على الأراضي المحتلة، الامر الذي دفع المتحدث العربي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي
افيخاي ادرعي
للرد على الترند بنفس الطريقة، مستعرضا الشخصيات والقادة في محور المقاومة الذين تم اغتيالهم.
ومع تعدد الأسباب وعدم تحديد سبب واضح لاتزال الأنظار نحو نتائج التحقيق التي شكلها وزير الكهرباء، والتي من المفترض ان تعلن نتائجها خلال 24 ساعة، أي يوم امس الأربعاء كاقصى حد، لكن رغم مرور اكثر من 48 ساعة على اللجنة التحقيقية وحوالي 72 ساعة على الحادثة، لم تعلن نتائج التحقيق بعد.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
تظاهرة بسبب "تردي الكهرباء" شرقي بغداد
15:36 | 2025-07-12
وفاة غامضة لمرافق دمية "أنابيل" المرعبة
14:13 | 2025-07-16
تصادم بين "سايبا" و"ستاركس" يتسبب بإصابات خطيرة في كربلاء
10:47 | 2025-06-10
بعدسة السومرية.. ليلة عاشوراء في كربلاء
15:32 | 2025-07-05
انفصال الكهرباء
العراق
وكالة فرانس برس
السومرية نيوز
لجنة التحقيق
افيخاي ادرعي
سومرية نيوز
السومرية
الانبار
إسرائيل
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هل انتهى الصيف مبكرًا؟.. مفاجآت للعراق ابتداءً من الاحد القادم
أخبار الطقس
34.01%
01:49 | 2025-08-13
هل انتهى الصيف مبكرًا؟.. مفاجآت للعراق ابتداءً من الاحد القادم
01:49 | 2025-08-13
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
اقتصاد
26.72%
09:42 | 2025-08-12
ارتفاع أسعار الدولار في بورصتي بغداد واربيل
09:42 | 2025-08-12
قضية الدكتورة بان.. ناشطون يطرحون "ربطا خطيرا" بقصة الضحية سارة العبودة
أمن
20.44%
04:19 | 2025-08-13
قضية الدكتورة بان.. ناشطون يطرحون "ربطا خطيرا" بقصة الضحية سارة العبودة
04:19 | 2025-08-13
تفاصيل جديدة عن حادث عفك - الديوانية: مصرع نجلي رئيس لجنة برلمانية
محليات
18.82%
09:41 | 2025-08-12
تفاصيل جديدة عن حادث عفك - الديوانية: مصرع نجلي رئيس لجنة برلمانية
09:41 | 2025-08-12
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-13
Live Talk
الحفاظ على معالم وتراث بغداد - Live Talk - الحلقة ٩٤ | 2025
10:30 | 2025-08-13
Live Talk
الحفاظ على معالم وتراث بغداد - Live Talk - الحلقة ٩٤ | 2025
10:30 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-13
Live Talk
الحفاظ على معالم وتراث بغداد - Live Talk - الحلقة ٩٤ | 2025
10:30 | 2025-08-13
Live Talk
الحفاظ على معالم وتراث بغداد - Live Talk - الحلقة ٩٤ | 2025
10:30 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-11
منتدى سومر
اعرف واطلب 11-8-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-11
اخترنا لك
بالصور .. أبرز أحداث العراق في العام 2014 بعدسة السومرية نيوز
02:43 | 2014-12-22
عمليات بغداد تدعو أصحاب عجلات "النقل الخاص" للمساهمة بالتفويج العكسي
05:44 | 2025-08-14
الداخلية: العراق استقبل 4 مليون زائر أجنبي من 140 دولة
04:08 | 2025-08-14
خلافا للمعلن.. ايران تكشف سببا مغايرا لايقاف تصدير الكهرباء للعراق
02:58 | 2025-08-14
بالصور من كربلاء.. عدسة السومرية توثق الزيارة المليونية
15:30 | 2025-08-13
خبر سار يخص طلبة الدراسات العليا
13:31 | 2025-08-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.