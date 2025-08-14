خلافا للمعلن.. ايران تكشف سببا مغايرا لايقاف تصدير الكهرباء للعراق

وقالت الحكومية الإيرانية "تافانير" إنها أوقفت صادرات الكهرباء إلى المجاور حتى تتمكن من الاستجابة للطلب المحلي المتزايد، مشيرة الى ان صادرات من الكهرباء تراجعت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة لتصل إلى خمس واردات البلاد.وبينت ان "إيران تعمل على كل السبل الممكنة لزيادة وارداتها من الكهرباء وفي الوقت نفسه خفض الصادرات إلى الدول المجاورة"، مشيرة الى ان "جزءا كبيرا من صادرات الكهرباء في البلاد والتي كانت موجهة في السابق إلى العراق بموجب عقود دولية توقفت تماما هذه الأيام".واوضحت إن صادرات الكهرباء إلى مستمرة، لكن الأحجام ليست كبيرة مقارنة بعقود التصدير الأخرى، حيث استوردت الليلة الماضية 400 ميغا واط، وصدرت 80 ميغا واط فقط.وتستخدم شركة تفانير أربعة خطوط نقل لتزويد العراق بنحو 1000 ميغاواط يوميا من الكهرباء بموجب عقد أبرمته مع ، فيما يعتمد العراق أيضًا اعتمادًا كبيرًا على إمدادات الغاز الطبيعي الإيرانية لمحطات توليد الطاقة، وتشير التقديرات إلى أن البلاد تعتمد على إمدادات الغاز والكهرباء الإيرانية لأكثر من 50% من إجمالي استهلاكها من الطاقة، ولهذا السبب، واجهت البلاد صعوبة في الحصول على إعفاءات من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران لتتمكن من تلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء.وأعلنت في أوائل مارس/آذار أنها ألغت الإعفاء الذي سمح للعراق بدفع ثمن واردات الكهرباء من إيران، ولم توضح الشركة الايرانية ما إذا كان أي فشل من جانب العراق في سداد ثمن إمدادات الكهرباء السابقة من إيران لعب دورا في قرار شركة تافينير الأخير بخفض الصادرات إلى .