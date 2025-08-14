عمليات بغداد تدعو أصحاب عجلات "النقل الخاص" للمساهمة بالتفويج العكسي

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن " تدعو الاخوة أصحاب عجلات بكافة انواعها التوجه لمدينة وذلك للإسهام مع اخوانهم في القطعات الأمنية والدوائر الخدمية لتقديم المساعدة والتسهيلات لعملية التفويج العكسي ونقل الزائرين ممن أكملوا مراسم الزيارة من (كربلاء الى العاصمة) نتيجة الزخم الحاصل للحشود المليونية المعزية بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".ودعت القيادة، الى "سلك طريق (بغداد_محمودية_السيد عبدالله_جسر الفاضلية_باتجاه مدينة كربلاء المقدسة وبالعكس)".