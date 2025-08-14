بالوثيقة.. حقائق بشأن قضية الدكتورة بان: تعطيل الكاميرات وآثار خنق

وجاء في الوثيقة التي نشرها النائب:استنادا لأحكام المادة (۲۷ / تاسعا) من وتشكيلاته رقم (٣ السنة (٢٠١٨) ومن خلال لقائنا مع عدة خبراء في الطب العدلي بخصوص تفاصيل المشاهدات الأولية للطبيب على جثة الضحية بان زياد) حيث تأشر لدينا ما يلي :-تعطيل المراقبة قبل واثناء وبعد الحادث بفعل فاعل لعدم وجود أي عطل بالمنظومة.-وجود اثار محيطة بالرقبة لعملية خنق وعدم العثور على أي حبل أو أداة أخرى استخدمت لهذا الغرض عند الكشف على محل الحادث من قبل الأدلة الجنائية.-التأخير في التبليغ عن الحادث من قبل ذوي الضحية وقيامهم بتنظيف محل الحادث بعد نقل الجثة مباشرة دون تصريح من الجهات المختصة.-وجود كدمات متفرقة على عدة مناطق في الجثة.-وجود جرحين متماثلين بكلا اليدين بطول (۹) سم وعرض (٦) سم وبعمق يصل الى وبشكل طولي علما ان المجني عليها تستخدم اليد اليسرى عادة مع عدم العثور على الأداة الحادة التي أحدثت الجروح في محل الحادث.-كتابة عبارة (اريد الله) على حائط بدم الضحية عريضة وبسمك (٣) سم لكل حرف يحتاج الى دماء كثيرة لكتابة هاتين العبارتين.