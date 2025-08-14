رادارات وجهود ومحاور.. خطة تأمين الزيارة الأربعينية هذا العام هي الأفضل

وقال الناطق باسم للزيارات المليونية، ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعين لهذا العام مرت بثلاث مراحل، الأولى كانت العمليات الاستباقية التي نفذت قبل شهر محرم، والثانية مرحلة فحص وتدريب القطعات على الأرض، وإعداد خطط مماثلة لمعالجة الثغرات، أما الثالثة فكانت مرحلة التنفيذ المباشر، حيث بذلت في وزارتي الدفاع والداخلية، والحشد الشعبي والأجهزة الاستخبارية، جهوداً استثنائية لتأمين نحو 93 محوراً مؤدياً الى ".وأضاف ان "الخطة تضمنت نشر 110 مواقع سيطرة على طول الطرق المؤدية للمدينة، ومشاركة مئات الآلاف من الضباط والمنتسبين، فضلاً عن تأمين الحماية لما يقارب من 150 ألف موكب حسيني، والحسينيات والجوامع، عبر خطة تنظيمية وخدمية وإجرائية متكاملة"، مشيراً الى ان "خطة هذا العام كانت الأفضل مقارنة بخطط الأعوام السابقة".وأوضح ان "اللجنة شددت مراراً على خطورة السرعة المفرطة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها في إطارات العجلات، حيث رصدت أجهزة الرادار سرعات وصلت إلى 250 كيلومتراً في الساعة، ما يشكل خطراً كبيراً وسط الحشود المليونية"، مبيناً انه "تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، شملت تغريمهم وحجز العجلات، وذلك بتوجيه من ".وأشار الى أن "الرادارات نشرت هذا العام بأعداد مضاعفة مقارنة بالعام الماضي، حيث تم تسجيل نحو 24 ألف مخالفة سرعة، مقابل 25 ألف مخالفة في العام الماضي".