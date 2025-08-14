ذروة الزيارة الأربعينية.. الملايين في كربلاء المقدسة (صور)

واستنفرت والخدمية جهودها لحماية الزائرين وتقديم مختلف الخدمات لهم.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت للزيارات المليونية، أن خطة تأمين الزيارة الأربعينية هي الأفضل مقارنة بالأعوام السابقة، فيما أشارت الى أن الخطة تضمنت تأمين 93 محوراً مؤدياً الى مدينة .