لا قطوعات والعدد يقترب من الـ5 ملايين زائر.. كربلاء المقدسة تعج بالمعزين

وقال مدير اعلام شرطة ، العميد احسان الاسدي، لـ ، ان "هناك زخماً كبيراً في اعداد الزائرين خاصة في هذه الساعات، وهناك توافد مليوني من مختلف الجنسيات العربية والاجنبية".واشار الى ان "عدد الزائرين في كربلاء وصل لغاية اللحظة إلى 4 ملايين و100 الف زائر، ونتوقع في الساعات المقبلة أن يكون الزخم أكبر".وتابع، ان "الخطة الامنية والخدمية تسير بشكل منظم ومرن خاصة في هذه السنة وذلك لعدم وجود قطوعات والانسيابية عالية بحركة العجلات والزائرين".وأردف ان "خطة التفويج العكسي مستمرة من خلال وجود اكثر من ساحة على المحاور الرئيسة الثلاث خلال ايام الزيارة وحتى هذه الحظة نقل الزائرين لم يعتمد على العجلات المكشوفة وانما هناك الالف الباصات المغلقة المكيفة من النقل العام والخاص".ولفت الى انه "لا وجود هذه السنة لاستخدام العجلات المكشوفة بسبب زيادة اعداد الباصات المغلقة الموجودة والمتوفرة في جميع المحاور وهذا يدل ان هذه السنة خطة النقل تجري بانسيابية عالية ومنظمة".