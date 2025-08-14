العتبة العباسية: كاميرات مزودة بالذكاء الاصطناعي تعد الزائرين

ونقل الموقع الرسمي للعتبة عن مسؤول منظومة العد في وأمن المعلومات لديها، كرار شاكر، وتابعته إن "العتبة تمتلك منظومتين للعد: الأولى داخلية مخصصة للزائرين الداخلين إلى مرقد أبي الفضل (عليه السلام)، وبوشر العمل بها من يوم 1 حتى 9 صفر، والثانية خارجية نصبت بعد يوم 9 صفر حتى نهاية الزيارة الأربعينية"، مبينًا أنهما "مرتبطتان بالمنظومة المركزية في العتبة المقدسة".وأوضح شاكر "الكاميرات الخارجية تنقسم إلى نوعين: الأول لرصد عدد الأشخاص الوافدين مشيًا على الأقدام، والثاني لعد العجلات، مدعمة بتقنيات التي تتيح تمييز نوع العجلة وحجمها وعدد ركابها، موزعة على 5 محاور يسلكها الزائرون هي، ، وبابل، وبغداد، والجمالية، والحسينية".وأضاف أن "عملية العد تستمر حتى يوم 20 صفر عند الساعة 12 ظهرًا، تسلم الإحصاءات النهائية إلى للعتبة العباسية المقدسة للإعلان عنها".ويُعد قسم الاتصالات وأمن المعلومات في العتبة العباسية المقدسة الجهة الرسمية المسؤولة عن إحصاء أعداد الزائرين باستعمال تقنيات حديثة ومنظومات كاميرات متطورة.