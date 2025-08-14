جدل وانقسام بالرأي حول سحب العلم الإيراني من زائرة في كربلاء المقدسة

أثار مقطع مصور يظهر عنصراً أمنياً وهو يسحب العلم الإيراني من يد زائرة إيرانية في ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي في .

ويُظهر المقطع عنصر الأمن التابع للفريق التكتيكي في ، وهو يسحب العلم الإيراني بالقوة ما أدى لتمزقه، بينما تتمسك الزائرة الإيرانية بعلم بلادها وتحاول الحديث معه.

في الرأي

وانقسمت الآراء إزاء الحادثة بين مؤيد لتصرف عنصر الأمن وبين معترض ومندد بفعلته، حيث يقول المؤيدون أن رفع علم بلدان أخرى غير ممكن وتساءلوا عما إذا كانت السلطات الإيرانية تسمح بذلك داخل أراضيها.

لكن المعترضون أكدوا أن الزيارة الأربعينية هي ذات طابع شعبي وتشهد مشاركة ملايين الزائرين الأجانب من بلدان مختلفة ويحق للجميع رفع أعلام دولهم، مثلما يفعل جمهور كرة القدم في ومنها والتي أقيمت النسخة الخامسة والعشرين منها في عام 2023.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي حول الحادثة، في حين أكدت وزارة الداخلية مشاركة 4 ملايين و100 ألف زائر أجنبي في الزيارة الأربعينية التي بلغت ذروتها اليوم الخميس.



