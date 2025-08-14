كربلاء.. رفع 288 ألف طن من النفايات وتوزيع 50 مليون لتر من الوقود

وقال لـ ، إن "5 ساحات تم تخصيصها لجمع النفايات من شوارع بشكل مؤقت وبعدها تنقل النفايات إلى مواقع الطمر الصحي".وأضاف، أن "أكثر من 288 ألف طن من النفايات تم رفعها لغاية اليوم الخميس وحسب ما مؤشر في موازين المحطات الوسطية".في سياق متصل، أفادت رسمية بتوزيع أكثر من 27 مليون لتر من البنزين، و25 مليون لتر من زيت الغاز، و1.5 مليون لتر من النفط، ومليون أسطوانة غاز على المواكب والهيئات الخدمية المشاركة في تقديم الخدمات للزائرين.