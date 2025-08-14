الأنواء الجوية: العراق ينتقل من ذروة الصيف اللاهب إلى انخفاض شدة الحرارة

وقالت الهيئة في نشرة جوية وردت لـ ، إنه "مع اقتراب النصف الثاني من شهر آب، تدخل أجواء مرحلة انتقالية بين ذروة الصيف اللاهب وبدايات التراجع التدريجي في شدة الحرارة".وأضافت أن "تحديثات نماذج الطقس الصادرة مساء اليوم تشير لعدد من الظواهر الجوية المتباينة، تشمل نشاطاً ملحوظاً للرياح المثيرة للغبار جهة غرب البلاد، وعودة موجات الرطوبة جنوباً، إلى جانب مؤشرات على انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة".وأوضحت أن "هذه التغييرات تأتي في إطار نمط مناخي موسمي معتاد في مثل هذه الفترة من العام.، مبينةً أن "يوم الجمعة 15-8 نشاط الرياح والغبار غرباً، ويتوقع نشاطا للرياح الشمالية الغربية الجافة في مناطق جنوب والأنبار وأجزاء من البلاد، لـ تصل سرعة الهبات إلى 50 كم/ساعة، ما يسبب موجات غبار محلية تشمل المناطق المذكورة، مع امتداد تأثيرها بشكل أقل شدة نحو بعض مدن الوسط وتقل سرعتها خلال المساء والليل".ولفتت إلى أنه "ابتداءً من مساء الجمعة 15-8، يُتوقع تحول الرياح ما بين ساكنة الى جنوبية شرقية مع ارتفاع معدلات #الرطوبة السطحية في مدن جنوب البلاد، خصوصاً وميسان، وتستمر لغاية نهار الأحد 17 آب، حيث تتحول الرياح إلى الاتجاه الشمالي الغربي وتنخفض معها الرطوبة السطحية".وأوضحت أنه "خلال الأسبوع المقبل، يُتوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على عموم البلاد، إيذاناً بانحسار درجات الحرارة الخمسينية─ باستثناء بعض مناطق الجنوب التي قد تسجل هذه الدرجة أحياناً حتى نهاية شهر آب الحالي".