مجلس كربلاء يعلن عدد زوار الأربعينية: تجاوز 23 مليوناً

أعلن ، مساء اليوم الخميس، أن عدد زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) تجاوز 23 مليوناً.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء في حديث لـ ، "بلغ عدد الزائرين أكثر من 23 مليون زائر وتم وصول جميع الزائرين من العرب والاجانب والمحافظات"، موضحا "بلغت الزيارة ذروتها باعتبار أن الزيارة ليلية".

وأضاف "أما خطة التفويج العكسي تجري بانسيابية عالية نتيجة زيادة اعداد العجلات من والعام والوزارات الساندة وتهيئة الساحات الموجودة على المحاور الثلاثة".

يشار الى أن زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين على إحيائها من خلال الذهاب إلى مشياً على الأقدام، وتنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.