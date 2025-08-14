وزير الداخلية بشأن زيارة الأربعين: لم يتم تسجيل أي خرق أمني

، مساء الخميس، عدم تسجيل أي خرق أمني يذكر خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).





وأضاف "يشرفني أن اعلن باسم اللجنة الامنية العليا قرب نجاح الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام".



ولفت الى انه "لم يتم تسجيل اي خرق امني يذكر مما يعكس الجاهزية العالية والانضباط المهني للقوات المكلفة"، مضيفا "يؤكد العراق مجدداً قدرته على ادارة اكبر التجمعات البشرية في العالم بروح المسؤولية والايمان". وقال الشمري في بيان، "تفصلنا 24 ساعة ودخلنا بالعد التنازلي لانتهاء العمل بتنفيذ أكبر خطة أمنية وخدمية يشهدها ".وأضاف "يشرفني أن اعلن باسم اللجنة الامنية العليا قرب نجاح الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام".ولفت الى انه "لم يتم تسجيل اي خرق امني يذكر مما يعكس الجاهزية العالية والانضباط المهني للقوات المكلفة"، مضيفا "يؤكد العراق مجدداً قدرته على ادارة اكبر التجمعات البشرية في العالم بروح المسؤولية والايمان".

وكشف الشمري أن العراق "استقبل اكثر من 4 ملايين زائر عربي واجنبي الى جانب ملايين العراقيين الزائرين"، مشيرا الى مشاركة "52778 ضابطا ومنتسبا وموظفا وتم تأمين 93 محورا وفتح 110 مقر مسيطر وتم معالجة 69 معلومة استخبارية".

وتابع "لقد واجهنا تحديات عدة اريد منها ان تنال من امن الزيارة والزائرين الا ان يقظة القوات الامنية حالت دون ذلك"، مردفا "نجحنا في تنظيم عملية التفويج العكسي وعودة الزائرين بسلام رغم الضغط الكبير على المنافذ الحدودية بدخول اعداد كبيرة في فترة قصيرة".

واعتبر أن "مرونة الخطة المرورية لهذا العام وعدم اجراء اي قطوعات ونصب رادارات على الطرق وتعزيز الموارد البشرية اسهم بشكل كبير في انخفاض الحوتدث المرورية بنسبة 26٪؜ وانخفاض معدل الوفيات بنسبة 55٪؜ وانخفاض عدد الاصابات لنسبة 36٪؜"، مشددا أن "الابتعاد عن المظاهر المسلحة وعسكرة المدن وجعل مركز مدينة منزوع السلاح مما انعكس ايجابا على الصورة المشرقة لاستقرار الوضع الامني في البلاد".