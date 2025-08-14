نينوى.. مصرع ثلاثة أشخاص سقطوا بصهريج وقود

أفاد قائممقام قضاء شيخان التابع لمحافظة ، الخميس، بمصرع ثلاثة أشخاص بعد سقوطهم في صهريج للوقود.

وقال شيخ يحيى، في تصريح صحافي، إن "ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم إثر سقوطهم في صهريج وقود، اثنان من الضحايا والد وابنه، بينما الثالث قريب لهم وقد توفوا اختناقا أثناء عملية تنظيف الصهريج".

وأضاف سردار أن "السلطات المحلية فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة".