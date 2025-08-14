الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
صحة البصرة تصدر توضيحا جديدا يخص "الطبيبة بان"
محليات
2025-08-14 | 16:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,551 شوهد
أصدرت دائرة
صحة البصرة
، الخميس، توضيحا جديدا يخص "الطبيبة بان زياد طارق" التي قيل أنها انتحرت قبل أيام.
وجاء في التوضيح، "تداولت
وسائل التواصل الاجتماعي
معلومات مغلوطة ربطت حادثة المغفور لها الطبيبة بان
زياد طارق
بقضية المتهم
ضرغام
عبد
السالم
نعمة من خلال الادعاء ان الطبيية كان ضمن لجنة لفحص السلامة العقلية للمتهم".
وأضافت "وعليه تنفي دائرة
صحة البصرة
هذا الادعاء جملة وتفصيلا"، مؤكدة أنه "لم يطلب منها نهائيا ان تخضع المتهم ضرغام عبد السالم نعمة لاي فحص خاص بالسلامة العقلية او النفسية".
وكشفت معلومات جديدة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت اليها نائبة سابقة في
البرلمان العراقي
وهي رحاب العبودة، تتعلق بحادثة مقتل الأستاذة الجامعية سارة العبودة في
البصرة
أيضا قبل حوالي 9 اشهر، والذي قتلها شقيق زوجة
اسعد العيداني
الأستاذ الجامعي
ضرغام عبد السالم
التميمي
.
وجاء في المعلومات أن الطبيبة النفسية بان زياد، كانت المسؤولة عن قضية الحالة النفسية لشقيق زوجة
العيداني
الجاني بقضية قتل الأستاذة الجامعية سارة العبودة، وأن
الدكتورة
بان رفضت ان تكتب تقريرا تشير الى ان الجاني مصاب بحالة نفسية، وهو امر كان قد يؤدي الى منع اعدام الجاني، الذي صدر حكم الإعدام بحقه بالفعل في أواخر حزيران الماضي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
محام يؤكد "اعتقال" أفراد الطبيبة بان زياد وشرطة البصرة تنفي
16:18 | 2025-08-08
رئاسة الجمهورية تصدر توضيحا يخص "فيديو الهدية"
14:56 | 2025-08-02
في البصرة.. توضيح للشرطة يخص انتحار طبيبة
18:28 | 2025-08-04
صحة النجف تصدر توضيحا بشان مقطع فيديو لممرض اعتدى لفظيا على مريض
04:50 | 2025-05-23
البصرة
بان زياد طارق
وسائل التواصل الاجتماعي
البرلمان العراقي
الأستاذ الجامعي
اسعد العيداني
صحة البصرة
زياد طارق
الدكتورة
العيداني
