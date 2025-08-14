صحة البصرة تصدر توضيحا جديدا يخص "الطبيبة بان"

أصدرت دائرة ، الخميس، توضيحا جديدا يخص "الطبيبة بان زياد طارق" التي قيل أنها انتحرت قبل أيام.





وكشفت معلومات جديدة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت اليها نائبة سابقة في وهي رحاب العبودة، تتعلق بحادثة مقتل الأستاذة الجامعية سارة العبودة في أيضا قبل حوالي 9 اشهر، والذي قتلها شقيق زوجة ضرغام عبد السالم . وجاء في التوضيح، "تداولت معلومات مغلوطة ربطت حادثة المغفور لها الطبيبة بان بقضية المتهم عبد نعمة من خلال الادعاء ان الطبيية كان ضمن لجنة لفحص السلامة العقلية للمتهم".وأضافت "وعليه تنفي دائرة هذا الادعاء جملة وتفصيلا"، مؤكدة أنه "لم يطلب منها نهائيا ان تخضع المتهم ضرغام عبد السالم نعمة لاي فحص خاص بالسلامة العقلية او النفسية".وكشفت معلومات جديدة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت اليها نائبة سابقة في وهي رحاب العبودة، تتعلق بحادثة مقتل الأستاذة الجامعية سارة العبودة في أيضا قبل حوالي 9 اشهر، والذي قتلها شقيق زوجة ضرغام عبد السالم .

وجاء في المعلومات أن الطبيبة النفسية بان زياد، كانت المسؤولة عن قضية الحالة النفسية لشقيق زوجة الجاني بقضية قتل الأستاذة الجامعية سارة العبودة، وأن بان رفضت ان تكتب تقريرا تشير الى ان الجاني مصاب بحالة نفسية، وهو امر كان قد يؤدي الى منع اعدام الجاني، الذي صدر حكم الإعدام بحقه بالفعل في أواخر حزيران الماضي.



