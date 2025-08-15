الأجواء الحارة تحزم حقائبها للرحيل والطقس المعتدل يستعد للدخول

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا حارا مع تصاعد للغبار في المنطقتين الوسطى والشمالية ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية"، مبينة ان "طقس الاحد المقبل سيكون صحوا على العموم مع تصاعد الغبار في أماكن متفرقة من المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وتنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية".وأضافت ان "طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد"، لافتة الى ان "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".