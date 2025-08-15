وفاة تيكتوكر عراقي اثر ازمة قلبية

وتناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي صورا للتيكتوكر وكتبوا عنه "وفاة اثر نوبة قلبية مفاجئة".و"سيد علي" هو احد ابرز مشاهير التيك توك حيث يقدم محتو كوميدي وصفه البعض "بالتهريج" فيما تفاعل اخرون معه.