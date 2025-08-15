صحيفة لندنية: العراقيون يخوضون معركة من نوع آخر

وذكرت الصحيفة في تقرير لها تابعته ، ان "أزمة المياه الحادة في تمثل تحدٍّ وجودي تتشابك أسبابه بين تأثيرات التغير المناخي، وسياسات دول الجوار المائية، وفشل الإدارة الداخلية".وأوضحت أن "العراقيين يخوضون معركة من نوع آخر، أقل ضجيجاً لكنها لا تقل خطورة مع أزمة متفاقمة تجفف وتقطع تدفقات المياه، بينما يعجز القادة عن إدارة هذا المورد الحيوي"، لافتة إلى أن "البلاد تواجه أخطر شح مائي منذ أكثر من عقود، حيث انخفضت الاحتياطات من 18 مليار متر مكعب العام الماضي إلى نحو 10 مليارات حالياً، ما أدى إلى نزوح آلاف الأسر، خاصة في ، وتفاقم الأمراض في ، واندلاع احتجاجات على انقطاع المياه، إضافة إلى تعليق خطط زراعية رئيسية".وحمّلت الصحيفة المسؤولية "لغياب سياسة مائية دبلوماسية فعالة، وهيمنة الفساد والمحسوبيات، وترك البنية التحتية المائية مهترئة منذ السبعينات"، مؤكدة أن "الحل يتطلب إنشاء هيئة دبلوماسية مائية وطنية، وتحديث أنظمة الري والتحلية، وإشراك وسطاء دوليين في اتفاقات ملزمة مع وإيران، مع اعتماد الشفافية في ".