من هو الشخص الذي سلمه العراق للكويت؟

من هو المطلوب وماذا فعل؟هو حمد عايد ريكان مفرح الذي وضعته على قوائم المطلوبين، بتهمة قتل عمد بحق زوجته الجنسية.وغادر المتهم الأراضي في تشرين الأول من العام الماضي، عبر منفذ العبدلي الحدودي مع ، عقب ارتكابه الجريمة، حيث عثر على المجني عليها متوفاة في مسكنها، فيما لا تزال القضية قيد التحقيق لدى .وبعد استكمال الإجراءات القانونية في العراق، وافق على تسليم المذكور للسلطات في بلاده، حيث جرى استلامه الأربعاء الماضي، عبر منفذ العبدلي الحدودي، وذلك بالتنسيق بين ونظيره العراقي.وأحيل المتهم إلى جهة الاختصاص تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.