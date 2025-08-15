"ترند الصواريخ" يشعل التواصل الاجتماعي

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لزائرين يؤدون حركات تحاكي سقوط الصواريخ، في إشارة إلى الضربات الإيرانية التي استهدفت في المواجهة الأخيرة.وتداولوا مقاطع أخرى تعرض مجسمات لصواريخ وطائرات مسيرة، يُعتقد أنها تحمل رمزية للقوة العسكرية الإيرانية.وعبّر زعيم التيار الصدري ، عن رفضه لهذه المظاهر، قائلاً في رسالة قصيرة بخط يده نشرتها منصات مقربة من التيار: "عسكرة المراقد ممنوعة".ويُعرف عن موقفه الثابت برفض زج في الصراعات الإقليمية أو تحويل المناسبات الدينية إلى منصات للدعاية السياسية أو العسكرية.بدوره، انتقد النائب ، "إدخال مثل هذه الفعاليات في شعائر الأربعين"، محذراً من أنها قد تفتح الباب أمام مشكلات مستقبلية.وقال في منشور أرفقه بصورة تظهر أشخاصاً أمام "مقام الحسين" وهم يحملون مجسماً لصاروخ إيراني: "عتبنا على إدارة العتبتين المقدستين كيف سمحت بزج هذه الأمور في شعيرة زيارة الأربعين".وأضاف أن "فتح الباب أمام هذه الفعاليات والتريندات التي لا علاقة لها بمراسم الزيارة، سيجعل كل طرف يحاول تمرير رسائله الخاصة على حساب رسالة الأربعين، وعندما يُمنع فعل ما، سيقال لماذا سمح بهذا ومنع ذاك".من جهته، يرى القيادي في بدر، ، أن "ما جرى كان محاكاة رمزية للصواريخ الإيرانية التي استهدفت تل أبيب، وأن الهدف كان إرسال رسالة تضامن مع الجمهورية الإسلامية".ووصف هذه الخطوة بأنها "ذات طابع ثوري أممي".