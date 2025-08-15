قائمة الوفيات حسب الجنسية.. العراقيون "الأكثر موتًا" في تركيا خلال 2024

وبحسب البيانات التي تتبعتها ، فإن في عام 2024، تم تسجيل 329 حالة وفاة لعراقيين في ، وجاءوا مباشرة بعد الجنسية التركية التي بلغ عدد وفياتهم اكثر من 487 الف متوفٍ.وكان قد جاء في 2023 بالمرتبة الأولى أيضا بين الجنسيات الأجنبية وبلغ عددهم 470 متوفٍ، وفي 2022 بلغوا 595 متوفٍ، وفي 2021 بلغوا 694 متوفٍ، وفي 2020 بلغوا 576 متوفٍ، وفي 2019 بلغوا 544 متوفٍ، وفي 2018 بلغوا 381 متوفٍ.