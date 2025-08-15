الداخلية: لم نسجل أي حالة تعيق عملية التفويج العكسي ولا وجود لقطوعات

وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد عباس للوكالة الرسمية تابعته ، إن "الجهود الأمنية والتنسيقية لإعادة الزائرين بالتنسيق مع الوزارات الخدمية وهيئة والعمرة"، لافتاً الى أنه "تم التعاقد مع القطاع الخاص لاستئجار عجلات خاصة لعملية التفويج العكسي والعملية ستتم بانسيابية ومن جميع المحاور التي تم تحديدها مسبقا".وأضاف أنه "تم الإعداد لعملية التفويج العكسي منذ وقت وبإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة وتم إيجاد كافة الحلول الخاصة بتفويج الزائرين"، مبيناً أن "جميع القطعات مستنفرة في جميع الاتجاهات وعلى جميع الطرق لتسهيل عملية عودة الزائرين الى جميع المحافظات".وأكد البهادلي أن "العجلات تسير بانسيابية، ولم نسجل أي حالة تعيق عملية التفويج العكسي، ولا توجد قطوعات إلا داخل "، لافتا الى أن " تعمل منذ اليوم الأول لتأمين الزيارة حسب زخم الزائرين وتقصير المسافة وتوفير العجلات في جميع ساحات الإركاب".وأوضح أن "هذه الزيارة شهدت انخفاض نسبة الحوادث بنسبة 26 في المئة مقارنة بالأعوام السابقة، وكذلك انخفاض نسبة الحرائق الى 87 في المئة".