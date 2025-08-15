وزير الداخلية يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الاربعينية

وذكرت الوازرة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "الشمري أعلن من نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية لهذا العام".وتابعت، انه "شارك في تأمين الزيارة (527,078) ضابطًا ومنتسبًا وموظفًا، مدعومين بأسطول من (18,873) عجلة متنوعة الاستخدامات، موزعة بين العجلات الميدانية، والحافلات، وعربات الإسعاف، ووحدات الـK9، وعجلات الاتصالات، والآليات الهندسية، والدوريات، والسونارات، وفِرق الإطفاء".