اللجنة الأمنية للزيارات المليونية: أكثر من 4 ملايين زائر عربي وأجنبي شاركوا في الزيارة الأربعينية

وذكرت اللجنة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " الاستعداد المبكر قبل أكثر من ستة أشهر، مع عقد مؤتمرات وجولات ميدانية داخل وخارجه"، مشيرة الى ان "هناك مرونة الخطة المرورية، ونصب الرادارات على الطرق الدولية، ما أدى لانخفاض الحوادث بنسبة 26%، والوفيات بنسبة 55%، والإصابات بنسبة 36% ".وأضافت، ان "تم جعل مركز مدينة منزوع السلاح مما عزز صورة الاستقرار"، لافتة الى ان " معدل الحرائق انخفض بنسبة 87% مقارنة بالعام الماضي بتسجيل (5) حوادث فقط".واردفت، انه " تم إشراك طلبة والمعهد العالي للتطوير الأمني والإداري ودورات معهد إعداد المفوضين"، مؤكدة ان " مساهمة القوات الأمنية في تقديم خدمات لوجستية وإدارية للزائرين".