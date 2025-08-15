إيران تزود العراق بأسماء زائري الأربعينية إلكترونياً

وقال رئيس الهيئة للوكالة الرسمية وتابعته ، إن هيئته "تعد آخر دائرة تعمل ضمن خطة الزيارة الأربعينية وينتهي عملها على إخراج آخر زائر من ".وأضاف أن "خطة تفويج الزائرين تنتهي مع خروج آخر زائر من المنافذ ولدينا تواصل مع جميع المحافظات التي توجد فيها منافذ من أجل تسهيل عملية تفويج الزائرين وبإشراف من وبمتابعة من ".وأشار إلى أن "عملية التفويج العكسي تتم بإعداد كبير وستنتهي خلال أيام"، موضحاً أن "هناك التزاماً مع الجانب الإيراني من خلال تزويد العراق بالأسماء بشكل الكتروني خاص بالزائرين".ولفت إلى أنه "سيكون هناك منفذ جديد في بمحافظة والمنافذ الأخرى شهدت تطوير استعداد للزيارات المقبلة"، مشيراً إلى أن "خطة الزيارة هذا العام بالنسبة للمنافذ الحدودية حققت نجاحاً كبيراً بفضل الكوادر التي تعمل خلال 24 ساعة سواء خلال عملية دخول الزائرين أو أثناء عملية التفويج العكسي".