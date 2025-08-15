السيد الصدر يوجه بإطلاق حملة تنظيف واسعة في محافظتي النجف وكربلاء

وقال في تدوينه على منصة (أكس) تابعتها، ، إنه "على الإخوة الأحبة في (الكشافة) التابعين للبيان المرسوم، البدء بحملة تنظيف واسعة في الأشرف وكربلاء بالتنسيق مع الجهات المختصة، فالنظافة تعكس صورة جميلة عن المحافظتين المقدستين".واضاف: "راجياً منهم أن تكون حملتهم تلك منظمة وبمركزية عالية ولمدة يومين تبدأ من الغد، شاكراً لهم طاعتهم وخدمتهم للدين والوطن والمذهب".واكمل: "هذا أقل ما نقدمه نحن وإياهم في (مضيف آل الكرام) لمقدساتنا وعراقنا الحبيب".