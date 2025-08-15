العتبة العبّاسية المقدّسة: عدد المشاركين في إحياء زيارة الأربعين (21,103,524) زائراً

وذكرت العتبة في بيان مقتضب، ورد، لـ ، ان "عدد المشاركين في إحياء زيارة الأربعين لعام ١٤٤٧هـ / ٢٠٢٥م بلغ (21,103,524) زائراً".وفي وقت سابق، اعلنت العتبة الحسينة نجاح خطة زيارة الاربعين لهذا العام، وقدمت شكرها لكل المشاركين من مواكب وقوات امنية وكوادر اعلامية وحكومات محلية ومركزية.