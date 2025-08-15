القضاء: محكمة تحقيق البصرة الثالثة تجري التحقيق بخصوص وفاة الطبيبة بان زياد

وذكر اعلام القضاء، في بيان، أنه "بأشراف مباشر من قبل المختص تم تدوين اقوال المدعين بالحق الشخصي، كما دونت عددا من افادات الشهود، فضلا عن توقيف احد المتهمين".وأضاف، أن "المحكمة تنتظر تقرير الطب العدلي لمعرفة الاسباب الحقيقية للوفاة".