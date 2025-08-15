الصفحة الرئيسية
اندلاع حريق بمحطة نووية في رومانيا
القضاء: محكمة تحقيق البصرة الثالثة تجري التحقيق بخصوص وفاة الطبيبة بان زياد
محليات
2025-08-15 | 13:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,683 شوهد
أعلنت
محكمة تحقيق
البصرة
الثالثة، اليوم الجمعة، اتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص وفاة الطبيبة بان
زياد طارق
.
وذكر اعلام القضاء، في بيان، أنه "بأشراف مباشر من قبل
قاضي التحقيق
المختص تم تدوين اقوال المدعين بالحق الشخصي، كما دونت عددا من افادات الشهود، فضلا عن توقيف احد المتهمين".
وأضاف، أن "المحكمة تنتظر تقرير الطب العدلي لمعرفة الاسباب الحقيقية للوفاة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
محام يؤكد "اعتقال" أفراد الطبيبة بان زياد وشرطة البصرة تنفي
16:18 | 2025-08-08
محكمة التحقيق تصرف مها الصغير بعد سماع أقوالها ضد أحمد السقا
10:10 | 2025-06-26
القضاء يوجه بإجراء تحقيق سريع بحادث حريق الكوت ومحاسبة المقصرين
04:00 | 2025-07-17
الداخلية ترسل لجنة الى البصرة لمتابعة ملابسات وفاة طبيبة
18:06 | 2025-08-11
اعلام
القضاء
قاضي التحقيق
محكمة تحقيق
زياد طارق
البصرة
تحديث جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
28.6%
03:52 | 2025-08-14
تحديث جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية
03:52 | 2025-08-14
العراق اعتقل 50 زائرا ايرانيًا بسبب "شعارات سياسية".. ماذا قالوا؟
سياسة
27.28%
02:48 | 2025-08-15
العراق اعتقل 50 زائرا ايرانيًا بسبب "شعارات سياسية".. ماذا قالوا؟
02:48 | 2025-08-15
"دفع الفاتورة انخفض من 850-65 الف دينار".. دعوة للعراقيين باتباع هذه الخطوات
محليات
22.37%
03:00 | 2025-08-15
"دفع الفاتورة انخفض من 850-65 الف دينار".. دعوة للعراقيين باتباع هذه الخطوات
03:00 | 2025-08-15
السيد الصدر يدعو للاستعداد إلى "الملحمة المحمدية المقدسة" في النجف الأشرف
سياسة
21.75%
12:13 | 2025-08-15
السيد الصدر يدعو للاستعداد إلى "الملحمة المحمدية المقدسة" في النجف الأشرف
12:13 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 13-8-2025 | 2025
00:30 | 2025-08-13
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
52 دقيقة
"صوت بلا صدى.. لماذا لا يسمع أحد المواطن؟" - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٥ | الموسم 7
16:00 | 2025-08-12
محافظ كربلاء: مشاريع استراتيجية كبرى وراء نجاح زيارة الأربعين
13:27 | 2025-08-15
العتبة العبّاسية المقدّسة: عدد المشاركين في إحياء زيارة الأربعين (21,103,524) زائراً
12:04 | 2025-08-15
السيد الصدر يوجه بإطلاق حملة تنظيف واسعة في محافظتي النجف وكربلاء
11:18 | 2025-08-15
العتبة الحسينية المقدسة: التغطية الإعلامية أسهمت بإبراز الزيارة الأربعينية على الصعيدين المحلي والدولي
10:45 | 2025-08-15
إيران تزود العراق بأسماء زائري الأربعينية إلكترونياً
09:19 | 2025-08-15
اللجنة الأمنية للزيارات المليونية: أكثر من 4 ملايين زائر عربي وأجنبي شاركوا في الزيارة الأربعينية
08:12 | 2025-08-15
