وفاة شقيقين اختناقًا داخل بئر في الشرقاط وشقيقهما الثالث في المستشفى

وبحسب المصدر، الذي قال لـ ، ان "شقيقين من قرية الناهية توفيا إثر تعرضهما للاختناق داخل بئر عميق مخصص لسقي المزرعة (نبعية)، حيث كانت ماكنة “لستر” تعمل داخل البئر ما تسبب بانتشار غاز ثاني أكسيد الكربون وانعدام الأوكسجين، ما أدى إلى وفاتهما على الفور".وأضاف المصدر أن شقيقهما الثالث أُصيب بحالة اختناق وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.