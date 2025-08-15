طفل يقود سيارة والده دون علمه ويتسبب بحادث مميت في البصرة



أفاد مصدر محلي، بأن طفلًا في منطقة قاد سيارة والده دون علمه، ما تسبب بوقوع حادث سير أسفر عن مقتل سائق السيارة الأخرى.



وأشار المصدر في حديث لـ ، إلى أن "الجهات الأمنية وصلت إلى موقع الحادث وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابساته".



واكد "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسبب".