طفل يقود سيارة والده دون علمه ويتسبب بحادث مميت في البصرة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
11:30 PM
الى
12:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اندلاع حريق بمحطة نووية في رومانيا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537314-638908896674033959.jpg
طفل يقود سيارة والده دون علمه ويتسبب بحادث مميت في البصرة
محليات
2025-08-15 | 17:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
771 شوهد
أفاد مصدر محلي، بأن طفلًا في منطقة
ياسين خريبط
وسط البصرة
قاد سيارة والده دون علمه، ما تسبب بوقوع حادث سير أسفر عن مقتل سائق السيارة الأخرى.
وأشار المصدر في حديث لـ
السومرية نيوز
، إلى أن "الجهات الأمنية وصلت إلى موقع الحادث وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابساته".
واكد "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسبب".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
"تيسلا" مطالبة بـ 242 مليون دولار كتعويض عن حادث مميت
01:44 | 2025-08-02
السيد مقتدى الصدر يقود سيارة "ستاركس" لنقل الزوار على طريق النجف
18:23 | 2025-08-05
حادث مروري وسط البصرة يتسبب بإصابة شابين بكسر في الأرجل
17:34 | 2025-07-25
سائق يقود سيارته على "درج ضيق" بسبب تطبيق
16:05 | 2025-07-03
العراق
البصرة
السومرية نيوز
ياسين خريبط
سومرية نيوز
وسط البصرة
السومرية
سومر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحديث جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
27.9%
03:52 | 2025-08-14
تحديث جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية
03:52 | 2025-08-14
العراق اعتقل 50 زائرا ايرانيًا بسبب "شعارات سياسية".. ماذا قالوا؟
سياسة
25.41%
02:48 | 2025-08-15
العراق اعتقل 50 زائرا ايرانيًا بسبب "شعارات سياسية".. ماذا قالوا؟
02:48 | 2025-08-15
السيد الصدر يدعو للاستعداد إلى "الملحمة المحمدية المقدسة" في النجف الأشرف
سياسة
25.09%
12:13 | 2025-08-15
السيد الصدر يدعو للاستعداد إلى "الملحمة المحمدية المقدسة" في النجف الأشرف
12:13 | 2025-08-15
"دفع الفاتورة انخفض من 850-65 الف دينار".. دعوة للعراقيين باتباع هذه الخطوات
محليات
21.61%
03:00 | 2025-08-15
"دفع الفاتورة انخفض من 850-65 الف دينار".. دعوة للعراقيين باتباع هذه الخطوات
03:00 | 2025-08-15
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
الأكثر مشاهدة
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
Live Talk
الأربعين بين المعنى الروحي والبعد الإنساني - Live Talk - الحلقة ٩٥ | 2025
10:30 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
ناس وناس
كربلاء المقدسة ، شارع العباس (ع) - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-14
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
مايك السومرية
النائب سوزان منصور - MIC Alsumaria - الحلقة ١٨ | season 1
16:00 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 13-8-2025 | 2025
02:30 | 2025-08-13
اخترنا لك
قطار يدهس سيارة أثناء عبورها سكة الحديد في منطقة بغداد
18:24 | 2025-08-15
وفاة شقيقين اختناقًا داخل بئر في الشرقاط وشقيقهما الثالث في المستشفى
16:54 | 2025-08-15
القضاء: محكمة تحقيق البصرة الثالثة تجري التحقيق بخصوص وفاة الطبيبة بان زياد
13:32 | 2025-08-15
محافظ كربلاء: مشاريع استراتيجية كبرى وراء نجاح زيارة الأربعين
13:27 | 2025-08-15
العتبة العبّاسية المقدّسة: عدد المشاركين في إحياء زيارة الأربعين (21,103,524) زائراً
12:04 | 2025-08-15
السيد الصدر يوجه بإطلاق حملة تنظيف واسعة في محافظتي النجف وكربلاء
11:18 | 2025-08-15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.