العراقيون يودعون الحرارة الخمسينية ويستقبلون ضيفاً جديداً

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، طقس يوم غد الاحد سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد"، مبينة ان "طقس يوم الاثنين سيكون صحوا مع ظهور الغيوم في مع تصاعد غبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضافت ان "طقس ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحوا مع تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، لافتة الى ان "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية وتصاعد غبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".