حملة كبرى لعمليات بغداد في جانب الرصافة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "حفاظاً على الممتلكات العامة والخاصة وعدم استغلال المواطنين من قبل ضعاف النفوس واخذ المبالغ المالية بطرق غير شرعية، تمكنت لجنة متابعة الساحات والمعارض في قيادة العمليات بإسناد القطعات الامنية في الفرقة الاولى شرطة اتحادية، من غلق عدد من الساحات "كراجات" غير مجازة وتعمل بدون موافقات اصولية وذلك في منطقة " " بجانب ".ودعت القيادة "اصحاب ساحات وقوف العجلات غير المجازة الى إكمال الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة لمزاولة العمل بشكل اصولي ووفق السياقات القانونية المعمول بها".