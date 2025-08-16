وقفة احتجاجية في ساحة التحرير تطالب بكشف ملابسات قضية الطبيبة بان (صور)



نظم العشرات من المواطنين، اليوم السبت، وقفة احتجاجية في وسط العاصمة للمطالبة بكشف حقيقة وفاة الطبيبة بان زياد.





وقال مراسل ، إن "العشرات من المواطنين، بمشاركة منظمات والحقوقية، طالبوا الجهات المعنية بالتحقيق ومحاسبة المتورطين في قضية الطبيبة بان، على حد قولهم".