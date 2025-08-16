الزيارة الاربعينية: كاميرات المراقبة في النجف ترصد دخول 17 مليون زائر الى المحافظة

وقال المحافظ في مؤتمر صحفي، إن " المراقبة في المحافظة سجلت دخول 17 مليون زائر الى خلال الزيارة الاربعينية".وفي وقت سابق، أعلنت العتبة العبّاسية المقدّسة، اليوم الجمعة، عدد المشاركين في إحياء زيارة الأربعين. وذكرت العتبة العبّاسية المقدّسة في بيان مقتضب، أن "عدد المشاركين في إحياء زيارة الأربعين لعام 1447هـ / 2025م بلغ (21,103,524) زائراً".