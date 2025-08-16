حملة امنية لغلق "محطات الغسل العشوائي" في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تزامناً مع الشحة الحاصلة في مياه الشرب لعدد من مناطق العاصمة، تم غلق عدد من "محطات غسل العجلات العشوائية".وتابعت، ان "الحملة شملت المحطات المخالفة لضوابط استخدام الابار والاعتماد الاساسي في عملهم على "مياة الإسالة"، يإتي حفاظاً على الحصص المائية المخصصة للمواطنين وعدم الاسراف والتبذير في استخدامها".ودعت القيادة بسحب البيان: "اصحاب "محطات الغسل المجازة" إكمال متطلبات العمل وفق الضوابط المعمول بها من الجهات ذات العلاقة".