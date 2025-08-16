المجلس الأعلى للمرأة العراقية يصدر بياناً بشأن قضية الطبيبة بان زياد

وذكر المجلس في بيان أن " العراقية يتابع ببالغ الحزن والأسى حادثة الوفاة المؤسفة التي تعرضت لها (بان زياد طارق) في ، والذي أثار استنكارًا واسعًا ومطالبات بضرورة كشف الحقيقة كاملةً للرأي العام".وشدد على "الثقة بأن القضاء العراقي سيقوم بدوره بكل شفافية وعدالة، لإنصاف الضحية، بما يسهم في الحفاظ على كرامة المرأة العراقية وتعزيز حقوقها"، مشيراً إلى "حرص المجلس على ممارسة كامل دوره، الذي انطلق من أجله في حفظ حقوق المرأة والدفاع عن كرامتها على المستويات كافة، كما يجب إبعاد القضية عن أي محاولات للاستغلال السياسي، رحم الله الدكتورة بان وأسكنها فسيح جناته".