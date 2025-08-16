الصحة تعلن غلق ردهات مستشفى الشيخ زايد في بغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "بناءً على توجيهات ، وبحسب القرارات الصادرة عن ، تم بتاريخ 1 آب 2025 غلق ردهات مستشفى الشيخ زايد في بشكل مؤقت، باستثناء ردهات الطوارئ الباطنية والجراحية التي واصلت استقبال الحالات المرضية لحين استكمال الترتيبات اللازمة".وأضافت ان "دائرة صحة بغداد/الرصافة باشرت بعملية تفريغ ونقل الأثاث والتجهيزات الطبية إلى الأخرى التابعة للدائرة، لضمان الاستفادة منها واستمرار تقديم ".وتابعت "سيكون يوم 31 آب 2025 موعداً لإغلاق ، ليُغلق المستشفى بالكامل، على أن يتم توزيع خدمات الطوارئ كالآتي:• الطوارئ الباطنية: إلى التعليمي.• الطوارئ الجراحية والكسور: إلى .وذكرت انه "بتاريخ 1 أيلول 2025، فسيتم تسليم مبنى المستشفى إلى الجهة المنفذة للبدء بإجراءات إعادة البناء والهدم، ضمن مشروع تطوير شامل يهدف إلى إنشاء صرح صحي متكامل يواكب الاحتياجات الخدمية ضمن خطط الوزارة الاستراتيجية لتطوير البنى التحتية للمؤسسات الصحية، وبما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين الكرام".