تتضمن معلومات خطيرة.. مصير فايلات التعيينات التي تعهد بها مرشح للانتخابات (فيديو)

– محلي

تداول ناشطون على التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه عثور احد أبناء على فايلات تعيينات في مكب نفايات.

وبحسب صاحب الفيديو فأن "الكثير من فايلات التي وعد بها مرشح للانتخابات بالتعيين في مؤسسات الدولة، رميت في مكتب النفايات".

واكدوا ان "ذلك يظهر فيه حجم الخداع التي يتعرض له المواطنين من قبل بعض المرشحين مقابل الحصول على أصواتهم".