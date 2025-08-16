التيك توك الأعلى استخداما خلال الزيارة الاربعينية

وذكر بيان لاعلام الهيئة ورد لـ ، ان "البيانات أظهرت أن عدد المكالمات الهاتفية الكلي المسجّلة خلال مدة الزيارة بلغ أكثر من 277 مليون مكالمة، توزعت بواقع 272 مليون مكالمة محلية، و4.4 مليون مكالمة دولية، ما يعكس حجم التواصل الكبير الذي شهده الحدث".وأضاف البيان، أن "شركات الهاتف النقال العاملة في سجلت إرسال أكثر من 47 مليون رسالة نصية، منها 38.5 مليون رسالة محلية، و8.6 مليون رسالة دولية، جرى تداولها بين الزائرين والمواطنين في داخل العراق وخارجه".وفيما يتعلق بتناقل البيانات عبر الإنترنت، بين ان "حجم الاستخدام الإجمالي خلال أيام الزيارة بلغ نحو 17,977 ، توزعت بين التطبيقات والمنصات الأكثر استخداماً بواقع 3,812 تيرابايت لتطبيق التيك توك، و2,463 تيرابايت من قبل مستخدمي الفيسبوك، و 1,628 تيرابايت لليوتيوب، و 867 تيرابايت عبر تطبيق الواتساب، و 337 تيرابايت للتيليغرام، مع 220 تيرابايت لمستخدمي الأنستغرام".اكدت الهيئة أن "هذه المؤشرات تُعدّ مرآةً عاكسةً لحجم التفاعل الاتصالي الذي تشهده الزيارة الأربعينية سنويًا"، داعية إلى "مواصلة التعاون مع شركات الاتصالات من أجل تحسين جودة الخدمة وتوسيع نطاق التغطية، ولاسيما في ذروة المواسم الدينية".