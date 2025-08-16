العراق يطلق مبادرة مع قرب بدء العام الدراسي

وقال نائب رئيس فريق التواصل الحكومي للوكالة الرسمية تابعته ، إن "فريق التواصل الحكومي وبحسب توجيهات له مبادرات كثيرة ومنها (بين أهلنا) و(مدارس الفرح) و(مدرستي أجمل) و(العراق هويتي) بالإضافة الى توفير 1000 فرصة عمل للنساء، منهن 1000 مكينة خياطة، إضافة إلى مبادرة الدفع الالكتروني للطلبة وشمول العوائل المتعففة بمنظومة الطاقة الشمسية لتخفيف الأحمال وخلق ثقافة استخدام الطاقة الشمسية".وأشار إلى أن "مبادرات الفريق كبيرة ومستمرة، وهناك مبادرة ستنطلق وجه بها رئيس الوزراء وهي السلامة المرورية مع بدء العام الدراسي الجديد للحفاظ على ارواح الطلبة"، لافتا الى ان "المبادرة تتضمن وضع العلامات المرورية والمطبات والجسور بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة ".