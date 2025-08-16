حقوق الانسان توجه ثلاثة مطالب لرئيس الوزراء بشأن قضية الطبيبة بان زياد

وقال المكتب في بيان ورد لـ ، انه "لحسم أسرع لملف فاجعة الطبيبة بان زياد ولغرض الوصول الى احاطة أعلى بملف الحادث (الجلل) والحوادث الأخرى وتعزيز أكبر لحق الامن والامان لدى الافراد في ظل التطور التقني والمعلوماتي في ملف التحقيق الجنائي نطالب المكتب :-بتوجيه التوابع التحقيقية في ومنها المعني بملف الطبيبة الى انتهاج أعلى للتقنيات الحديثة في التحليل المعلوماتي والتحقيق الجنائي وتوجيه.-وزارة لاشراف علماء الطب العدلي لقراءة اكثر عمقا لجسد الضحية بان زياد وفق التقدم الذي يشهده الطب العدلي في العالم والابتعاد عن الطرق البدائية في التحقيق.-على الحكومة اتخاذ اقصى درجات الاهتمام والتطوير للطبابة العدلية وللعاملين على حصر الادلة الجنائية لتقليل مساحة الغموض في الجرائم وانهاء جريمة الافلات من العقاب.