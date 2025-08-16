الصفحة الرئيسية
اندلاع حريق بمحطة نووية في رومانيا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-537370-638909422106612590.jpeg
حقوق الانسان توجه ثلاثة مطالب لرئيس الوزراء بشأن قضية الطبيبة بان زياد
محليات
2025-08-16 | 07:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز
– محلي
وجه مكتب حقوق الانسان في
البصرة
، اليوم السبت، ثلاثة مطالب لرئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
بشأن قضية الطبيبة بان زياد.
وقال المكتب في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "لحسم أسرع لملف فاجعة الطبيبة بان زياد ولغرض الوصول الى احاطة أعلى بملف الحادث (الجلل) والحوادث الأخرى وتعزيز أكبر لحق الامن والامان لدى الافراد في ظل التطور التقني والمعلوماتي في ملف التحقيق الجنائي نطالب المكتب
رئيس الوزراء
:
-بتوجيه التوابع التحقيقية في
وزارة الداخلية
ومنها المعني بملف الطبيبة الى انتهاج أعلى للتقنيات الحديثة في التحليل المعلوماتي والتحقيق الجنائي وتوجيه.
-وزارة
الصحة
لاشراف علماء الطب العدلي لقراءة اكثر عمقا لجسد الضحية بان زياد وفق التقدم الذي يشهده الطب العدلي في العالم والابتعاد عن الطرق البدائية في التحقيق.
-على الحكومة اتخاذ اقصى درجات الاهتمام والتطوير للطبابة العدلية وللعاملين على حصر الادلة الجنائية لتقليل مساحة الغموض في الجرائم وانهاء جريمة الافلات من العقاب.
تابع قناة السومرية على منصةX
منصةX
مقالات ذات صلة
المجلس الأعلى للمرأة العراقية يصدر بياناً بشأن قضية الطبيبة بان زياد
05:05 | 2025-08-16
وقفة احتجاجية في ساحة التحرير تطالب بكشف ملابسات قضية الطبيبة بان (صور)
03:05 | 2025-08-16
القضاء: محكمة تحقيق البصرة الثالثة تجري التحقيق بخصوص وفاة الطبيبة بان زياد
13:32 | 2025-08-15
محام يؤكد "اعتقال" أفراد الطبيبة بان زياد وشرطة البصرة تنفي
16:18 | 2025-08-08
رئيس
حقوق
محمد شياع السوداني
مكتب رئيس الوزراء
وزارة الداخلية
السومرية نيوز
شياع السوداني
رئيس الوزراء
وزارة الصحة
سومرية نيوز
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد
محليات
56.14%
04:40 | 2025-08-16
محافظة تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأحد
04:40 | 2025-08-16
السيد الصدر يدعو للاستعداد إلى "الملحمة المحمدية المقدسة" في النجف الأشرف
سياسة
14.78%
12:13 | 2025-08-15
السيد الصدر يدعو للاستعداد إلى "الملحمة المحمدية المقدسة" في النجف الأشرف
12:13 | 2025-08-15
"دفع الفاتورة انخفض من 850-65 الف دينار".. دعوة للعراقيين باتباع هذه الخطوات
محليات
14.73%
03:00 | 2025-08-15
"دفع الفاتورة انخفض من 850-65 الف دينار".. دعوة للعراقيين باتباع هذه الخطوات
03:00 | 2025-08-15
العراق اعتقل 50 زائرا ايرانيًا بسبب "شعارات سياسية".. ماذا قالوا؟
سياسة
14.35%
02:48 | 2025-08-15
العراق اعتقل 50 زائرا ايرانيًا بسبب "شعارات سياسية".. ماذا قالوا؟
02:48 | 2025-08-15
احباط محاولة للاستيلاء عقارات بقيمة (3) مليارات دينار في البصرة
09:41 | 2025-08-16
عاصفة ترابية تضرب صلاح الدين
08:51 | 2025-08-16
العراق يطلق مبادرة مع قرب بدء العام الدراسي
07:22 | 2025-08-16
التيك توك الأعلى استخداما خلال الزيارة الاربعينية
06:57 | 2025-08-16
تتضمن معلومات خطيرة.. مصير فايلات التعيينات التي تعهد بها مرشح للانتخابات (فيديو)
06:23 | 2025-08-16
الصحة تعلن غلق ردهات مستشفى الشيخ زايد في بغداد
06:15 | 2025-08-16
